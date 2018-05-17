نجل محمود عبدالعزيز يوجه رسالة مُبكية لوالده

وجه محمد محمود عبدالعزيز، رسالة لوالده محمود عبد العزيز، بمناسبة شهر رمضان الكريم، وكتب عبر حسابه بموقع تبادل الصور "انستجرام": "كل سنة وحضرتك طيب وبخير يا أبويا وصاحبى وأخويا وكل ما ليا، أتمنى تكون هدايانا بتوصل لحضرتك وأتمنى إنى أكون مشرفك وربنا يقدرنى وأفضل مشرف حضرتك لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا ببعض على خير".

وتابع: "وزى السنة إللى فاتت وطول مانا لسه على وش الأرض عايز أهدى لحضرتك كل حاجة بعملها سواء إنتاج أو تمثيل أو أى حاجة كويسة بعملها وتبسطك أو أى خير بعمله زى ما علمتنى".

وأضاف:"و برضه بهدى لحضرتك صيامى وكل ركعة وكل حرف هقرأه من المصحف الشريف، ربنا يتقبل منى ويقدرنى وأبقى ربعك فى أى حاجة".

واختتم كلامه قائلا: "رمضان كريم. كل سنة وحضراتكم جميعا بألف صحة وسلامة وخير وربنا يريح قلوبكم ويفرحها ويشفى كل مريض ويرجع كل بعيد ويصبر أى واحد موجوع ويهون علينا جميعا بحق الشهر الفضيل.. أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".