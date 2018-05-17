تصنيف فيفا.. منتخب مصر يحافظ على مركزه والكونغو الديمقراطية تزيح كوت ديفوار

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التصنيف الشهري للمنتخبات عن شهر أبريل الماضي، حيث حافظ المنتخب الوطني على مركزه الـ46 عالميا والـ5 إفريقيا.





وجاء المنتخب التونسي في صدارة ترتيب المنتخبات الإفريقية، وفي المركز الثاني أفريقيا جاء منتخب السنغال، وحل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الثالث أفريقيًا بدلا من كوت ديفوار، وجاء منتخب المغرب الرابع أفريقيًا.





وحافظ المنتخب الألماني حامل لقب كأس العالم على صدارة التصيف، بينما جاء في المركز الثاني منتخب البرازيل.









وجاء أفضل 10 منتخبات عالمية على النحو التالي:





1- ألمانيا





2- البرازيل





3- بلجيكا





4- البرتغال





5- الأرجنتين





6- سويسرا





7- فرنسا





8- إسبانيا





9- تشيلي





10- بولندا





وجاء أفضل 10 منتخبات إفريقية على النحو التالي:





14- تونس





28- السنغال





38- الكونغو الديموقراطية





42- المغرب





46- مصر





74- نيجريا





50- الكاميرون





50- غانا





54- بوركينا فاسو





58- الرأس الأخضر.



