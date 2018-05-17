تطاوين تفتتح تظاهرة "ليلة من ليالي الجهات" بمدينة الثقافة

من المنتظر ان تفتتح ولاية تطاوين تظاهرة "ليلة من ليالي الجهات" بمدينة الثقافة بتونس العاصمة وذلك يوم 19 ماي الجاري.





وستؤثث "ليلة تطاوين" مجموعة من مبدعي الجهة لإبراز خصوصياتها ومميزاتها من خلال مجموعة من العروض الموسيقية والغنائية والعروض الشبابية والفنون الشعبية والفنون الركحية والقراءات الشعرية عروض ازياء للباس التقليدي. كما سيتم تنظيم معارض تقليدية ومعارض ابداعات حرفية ومعارض للأكلات التقليدية التي ستكون سحور اخر الليلة، اضافة الى معارض للفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية. وسيتم توزيع مختلف العروض والمعارض بأروقة المدينة التي ستحمل اسماء معتمديات تطاوين.



