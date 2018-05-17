تطاوين تفتتح تظاهرة "ليلة من ليالي الجهات" بمدينة الثقافة
الخميس 17/مايو/2018 - 11:49 ص
محمد وليد الجموسي
من المنتظر ان تفتتح ولاية تطاوين تظاهرة "ليلة من ليالي الجهات" بمدينة الثقافة بتونس العاصمة وذلك يوم 19 ماي الجاري.
وستؤثث "ليلة تطاوين" مجموعة من مبدعي الجهة لإبراز خصوصياتها ومميزاتها من خلال مجموعة من العروض الموسيقية والغنائية والعروض الشبابية والفنون الشعبية والفنون الركحية والقراءات الشعرية عروض ازياء للباس التقليدي. كما سيتم تنظيم معارض تقليدية ومعارض ابداعات حرفية ومعارض للأكلات التقليدية التي ستكون سحور اخر الليلة، اضافة الى معارض للفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية. وسيتم توزيع مختلف العروض والمعارض بأروقة المدينة التي ستحمل اسماء معتمديات تطاوين.
وبهذه المناسبة، سيقع تركيز شاشات عملاقة وسط مدينة الثقافة لبث لقطات سهرة تطاوين وبث اشرطة صوت وصورة عن الجهة، الى جانب تركيز راديو محلي لتنشيط المدينة وبث موسيقى تخص الجهة للتعريف بها وتقديم حوارات مع أعلام وشخصيات الجهة بالإضافة الى المسابقات والجوائز كما سيقع نقل اجواء السهرة داخل المدينة عن طريق البث الحي والمباشر.
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