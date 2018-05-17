3 صفقات مميزة على طاولة تعاقدات أرسنال

خصص نادي آرسنال الإنجليزي عرضًا ماليًا لإبرام ثلاث صفقات صيفية من الدوري الألماني.





وأفادت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية أن آرسنال يتطلع إلى دعم مديره الفني الجديد على الفور من خلال إنفاق مبلغًا قدره 75 مليون جنيه استرليني بالميركاتو الصيفي لجلب صفقات قوية للفريق.





ولا يزال آرسنال يبحث عن مدرب جديد بعد اعلان آرسين فينجر رحيله عن آرسنال عقب نهاية الموسم الحالي بعد مسيرة دامت لمدة 22 عامًا في النادي اللندني.





ووفقًا للديلي ستار وضع آرسنال ثلاثة لاعبين من الدوري الألماني (البوندسليجا) على رأس قائمة اهتماماته هذا الصيف.





وسيكون آرسنال على استعداد لدفع 75 مليون جنيه استرليني من أجل التعاقد مع مدافع بوروسيا دورتموند سوكراتيس، ومدافع فرايبورج كاجلار سويونكو ، وحارس مرمى باير ليفركوزن بيرند لينو.