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موتورولا تطور هاتف جديد يمكن تحويله إلى تابلت

الخميس 17/مايو/2018 - 11:38 ص
موتورولا تطور هاتف جديد يمكن تحويله إلى تابلت
هاتف موتورولا
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تستعد شركة "موتورولا" لتطوير هاتف ذكي جديد يمكن تحويله إلى تابلت، وحصل الهاتف على براءة اختراع من قبل مكتب البراءات الأمريكية، فالجهاز الجديد يأتي بشاشتين يمكنه العمل كشاشة واحدة، أو طيّهما إلى نصفين للعمل كهاتف ذكي.

وسيحتوى الجهاز على كاميرتين، الأولى فى الجانب الأمامي تعمل عندما يتم طي الجهاز فى وضع الهاتف، والثانية في أعلى اليمين، ويتم دمج الاثنان معا ليكونوا كاميرا مزدوجة عن استخدامه كجهاز لوحي، وفقا لموقع "ميرور" البريطاني. 

وتسمح المفصلات المرنة في منتصف الجهاز للمستخدمين إما بخلع الشاشة أو تعديلها، ومن غير الواضح حتى الآن إذا كانت شركة موتورولا ستبدأ في العمل على هذا الجهاز، أم أنها ستحتفظ ببراءة الاختراع للمستقبل.

وتستعى شركات التكنولوجيا وعلى رأسها سامسونج تسعى لتطوير هواتف ذات شاشة مرنة قابلة للطي.
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