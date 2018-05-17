إزالة التعديات على "التلال الأثرية" بسيدي سالم

قال الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، أنه تم إزالة عدد من التعديات على بعض التلال الأثرية التابعة لقطاع الآثار المصرية بمحافظة كفر الشيخ.













وأوضح عشماوي أن التلال هي تل الخبيزه وتل الفقعة التابعين لمركز سيدي سالم، وأن أغلب التعديات كانت عبارة عن مزارع سمكية.













وأكد د. عشماوي أن الوزارة مازالت في تنسيق مستمر بين جميع الجهات المعنية لإزالة جميع التعديات الواقعة على المناطق الأثرية وإعادة ما تم التعدي عليه من أراضي الآثار وتنفيذاً لتوجيهات الدولة بإزالة كافة التعديات على أراضيها.











