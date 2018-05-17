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وزير الأمن الإسرائيلي يكرر دعوته لاغتيال قادة حماس

الخميس 17/مايو/2018 - 11:39 ص
وزير الأمن الإسرائيلي يكرر دعوته لاغتيال قادة حماس
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رحاب منيعم
 
دعا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد إردان، خلال حديث أجراه مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى العودة إلى اغتيال قادة حركة حماس.

وأضاف إردان إنه على إسرائيل "ألا تسمح لحركة حماس بالقيام بحركات استفزازيّة مثل مسيرات العودة، أو أكاذيب أخرى تروّج لها حماس من أجل إثارة الضجيج".

وهذه هي المرّة الثانية خلال أسبوع التي يكرّر فيها إردان دعوته لاغتيال قادة الحركة، إذ قال في حوار مع موقع "واينت"، أول من أمس، الثلاثاء، إن عودة الاغتيالات هي جزء من الحل للوضع في القطاع، علي حد قوله، مضيفًا أن على قادة المقاومة "العودة للاختباء تحت الأرض خوفًا على حياتهم" على زعمه.

إلا أن إردان استدرك قائلًا إن "الحكومة الإسرائيليّة لم تبحث هذا الأمر بعد، مؤكدا ان هذا المقترح يمثل موقفه الشخصيّ.


المزيد عن: وزير الامن الاسرائيلي قادة حماس حماس جلعاد اردان
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