شبح "الجزيرة" يطارد "عمرو يوسف"

أثارت الحلقة الأولي من مسلسل "طايع" للفنان عمرو يوسف والفنانة صبا مبارك، جدلا واسعا علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ففي حين أشاد البعض بالعمل وصفه آخرين بأنه تقليد لفيلم الجزيرة للفنان أحمد السقا، بينما اشتكي فريق ثالث من التصوير.



جاء ذلك عبر هاشتاج حمل اسم العمل، فعلقت ريهام نعمان، قائلة: "لسبب ما حسيت اني بتفرج علي استنساخ لفيلم الجزيرة.. عمرو وصبا ممثلين شاطرين ولسة بدري علي الحكم علي المسلسل..هستني حلقة أو اتنين كمان واقرر هتابع مشاهدة في رمضان ولا بعد رمضان".



كما علق محمد مندور، قائلا: "عارف لما تشوف منتج صيني تقليد لحاجة مشهورة ومعروفة بجودتها هو ده نفس شعوري بعد ما اتفرجت علي أول حلقة من طايع"، بينما علقت نيرة مجدي: "أول حلقة حلوة أوي..أصلا المسلسل حلو زي كل سنة".



بينما اشتكي فراوي، قائلا: "الإضاءة لية مضلمة"، وأيضا علقت سارة، قائلة: "حد يبعت أي عيل صغير للأستاذ عمرو سلامة يقوله بالله عليك هنكمل علي الإضاءة دي أزاي عيننا هتروح".

