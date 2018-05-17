تعرف على حالة الطقس خلال أول اسبوع من رمضان
الخميس 17/مايو/2018 - 11:37 ص
ندى محمد
أكد أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة من 3: 4 درجات مع وجود رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة بما يقلل من الشعور بهذه الحرارة.
وأضاف في لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أننا نقع تحت تأثر منخفض السودان الموسمي والذي يتسم بالحرارة والرطوبة، بما يؤدي لارتفاع الحرارة حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث يحدث انكسار تدريجي للموجة الحارة وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية.
وأضاف في لقاء خاص على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أننا نقع تحت تأثر منخفض السودان الموسمي والذي يتسم بالحرارة والرطوبة، بما يؤدي لارتفاع الحرارة حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث يحدث انكسار تدريجي للموجة الحارة وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية.
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