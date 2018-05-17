الأردن تحث الاتحاد الأوروبي على الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين

حثت الأردن الاتحاد الاوروبى على الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين، وهو شرط لازم لتحقيق السلام والاستقرار فى منطقة الشرق الاوسط، وفقا لما ذكرته وكالة انباء بترا الرسمية.



وأدلى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بتصريحاته في لقاء مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي في عمان، حيث دعا إلى اتخاذ إجراء فوري لدعم تشكيل لجنة دولية للتحقيق في المجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بقتل المدنيين في قطاع غزة.



وقال الوزير إن استمرار جرائم إسرائيل دون أي رد دولي سيؤدي إلى دوامة جديدة من العنف ستؤثر على المنطقة وأوروبا والعالم بأسره، مشددا على أن استقرار الشرق الأوسط ضروري للاستقرار الدولي.



وقال الوزير ان الممارسات الاسرائيلية وعدم التوصل الى حل للنزاع يزيدان الموقف سوءا ويزيدان اليأس، مما يسفر عن مزيد من العنف والتطرف.



ودعا الصفدي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لحماية الفلسطينيين من الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والاعتداءات على الفلسطينيين.



وحذر الوزير من العواقب الخطيرة للتدابير الإسرائيلية الأحادية التي تسعى إلى فرض واقع جديد على الأرض، وتقويض جهود السلام وتغيير الهوية العربية للقدس.



وحول القدس، قال الصفدي إن القدس هي مفتاح السلام، وإن تحقيق الحقوق المشروعة للفلسطينيين أمر لا بد منه لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.



وأضاف الصفدي أن الأردن سيبذل كل جهوده للحفاظ على الأماكن المقدسة في القدس.



كما ادان الوزير التحرك الامريكى لنقل سفارتهم فى اسرائيل الى القدس والاعتراف بالمدينة المقدسة كعاصمة لاسرائيل.



وأضاف أن الأردن سيعمل مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي وجميع الشركاء الدوليين لتحقيق السلام القائم على حل الدولتين بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.