موعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية

أعلن عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، معتمد الموسوي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس 17 مايو، عن موعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في عموم البلاد.

وأوضح الموسوي، قائلا:"إن المفوضية أنجزت الكثير من صناديق الاقتراع، ولم يتبق منها إلا القليل، ونعمل على إكمال عد وفرز الأصوات منها، كي نعلن يوم غد الجمعة، أسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات البرلمانية".

وتدارك عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، لكنه غير مؤكد أن يتم الإعلان عن النتائج غدا، لكن في الوقت نفسه، نأمل أن ننجز مرحلة عد وفرز الأصوات، معبرا "إن شاء الله سيكون خيراً".

وفي وقت سابق من الثلاثاء الماضي، أعلن عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، حازم الرديني، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، "إن النسبة المنجزة من مرحلة عد وفرز أصوات الناخبين في عموم العراق، بلغت حتى الآن أكثر من95%، وهي متباينة بين محافظة وأخرى".

وأعلنت اللجنة العليا المستقلة في العراق، مساء الاثنين الماضي 14 مايو، أن كتلة "سائرون" الانتخابية التي يقودها مقتدى الصدر، تحتل المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية بعد فرز الأصوات في 16 من المحافظات العراقية الثماني عشرة.

ووفقاً للجنة العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فإن 24 مليون ناخب من سكان البلاد البالغ عددهم 36 مليون نسمة لهم الحق في المشاركة في انتخاب نواب جدد. وشارك في السباق الانتخابي تسعة وعشرون كتلة انتخابية، والتي تضم نحو 200 حزب سياسي مختلف.

وأحصت اللجنة الانتخابية أكثر من 7000 مرشح يرغبون في شغل واحد من المقاعد الـ329 في البرلمان. وأجريت يوم السبت الماضي، الانتخابات البرلمانية في العراق وذلك لأول مرة منذ تحرير البلاد من تنظيم "داعش".

وبلغت نسبة المشاركة وفقا للتقديرات الأولية 44.52 بالمئة، وشارك 10.7 مليون شخص في التصويت.