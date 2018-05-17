هند صبري تدشن حملة رقمية تحت شعار "شارك إفطارك"

يدشن برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع الفنانة التونسية هند صبري اليوم حملة رقمية مبتكرة لجمع التبرعات خلال شهر رمضان تشجع مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم على التبرع، من خلال نقرة زر، لدعم الفئات المحتاجة من ضحايا النزاعات في منطقة الشرق الوسط أثناء الشهر الفضيل. ومن خلال تطبيق"ShareTheMeal" (أو شارك بوجبة) الذي طوره البرنامج لجمع التبرعات، يستطيع مستخدمو الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم مساعدة الأسر المحتاجة في سوريا واليمن عن طريق مشاركة إفطارهم في شهر رمضان والتبرع لمساعدة المحتاجين.





وقالت هند صبري، سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي: "لحظة الإفطار من أجمل اللحظات التي تتكرر كل يوم طوال شهر رمضان عندما تجتمع الأسر والأصدقاء ليتشاركون الطعام." وأضافت: "وللأسف، لا يتمتع الجميع بميزة تناول الطعام وقت المغرب؛ فكثير من الأطفال يعانون من الجوع ليلاً ونهاراً في مختلف أنحاء العالم. واليوم يشرفني أن أطلق هذه الحملة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لأنني حقاً أؤمن بأن تطبيق ShareTheMeal يوفر للجميع فرصة لمساعدة هؤلاء الناس".



