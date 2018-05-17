رئيس الوزراء العراقي يحيل ملف أجهزة العد والفرز الإلكترونية إلى هيئة النزاهة





قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الخميس، إحالة ملف أجهزة العد والفرز الإلكترونية إلى هيئة النزاهة، نقلا عن قناة "الغد الإخبارية".ويذكر أن اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن حل مشكلة نتائج الانتخابات في محافظة كركوك، يكمن في إعادة العد والفرز.وتظاهر العشرات من عرب وتركمان كركوك، الأحد الماضي، مطالبين باعتماد الفرز والعد اليدوي، في فرز اصوات الانتخابات.