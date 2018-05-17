أهم العناوين الرياضية في الصحف المصرية اليوم الخميس 17-5-2018





يقدم "الفجر الرياضي" لقرائه الكرام أهم العناوين الرياضية في الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الخميس 17-5-2018.









الأهرام

60 ألف جنيه لكل لاعب بالزمالك ورحلة عمرة.. والكأس تساوي أكثر من لقب

أسرار 90 دقيقة لبعثة الأهلي بأوغندا





الأخبار

الزمالك.. "هلت أفراحه"

الأهلي يبحث عن "المنقذ"

زيدان يبارك صفقة صلاح





المصري اليوم

"كأسك" يا زمالك

الأهلي يفاوض الأرجنتيني راموز دياز لقيادة الفريق بعد مباراة المصري





الدستور

إدارة الزمالك تجدد الثقة في المدير الفني وجهازه المعاون وتضاعف مكافآت اللاعبين

كانت ودونيس وجروس أبرز المرشحين لخلافة "البدري" في الأهلي.. ولجنة الكرة ترفض تراجع غالي عن الاعتزال





الوفد

أفراح الزمالك مستمرة باللقب الـ26.. ورحلة عمرة وتأشيرات حج ومكافآت مالية تنتظر اللاعبين

"البدري".. "كبش الفداء"



