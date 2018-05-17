شاهد.. إسرائيل تهنيء قطاع غزة بشهر رمضان على طريقتها الخاصة





وجهت إسرائيل طائراتها الحربية، وقامت بقصف موقعين في قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة مواطن بجراح متوسطة الليلة، فيما تصدت المضادات الأرضية لها في أجواء القطاع.





وحاول الناطق باسم وزارة الصحة، أن يشرح نقاط توضح نتائج قصف إسرائيل في غزة، حيث أسفر عن إصابة أشرف القدرة بجراح متوسطة، مشيرا إلى أنه جرى نقله للمشفى الاندونيسي القريب، مع الإشارة إلى أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت موقع "عسقلان" شمال غرب بيت لاهيا بـصاروخين من طائرة استطلاع و4 صواريخ حربية.





من ناحية أخرى، قامت إسرائيل بتوجيه قصفًا آخر استهدف موقع "السفينة" التابع للمقاومة غرب مدينة غزة، بـ3 صواريخ استطلاع و4 صواريخ حربية، والذي أحدث أضرارا كبيرة في محيط الاستهدافات، فيما روع صوت القصف المواطنين والأطفال في أولى ليالي شهر رمضان المبارك.





وكان موقع "واللا" العبري زعم مساء الأربعاء، أن نيرانًا رشاشة أطلقت من القطاع أصابت عدة منازل داخل مدينة "سديروت" شرقي قطاع غزة دون وقوع إصابات.





كما أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ذكرت أن أحد المنازل تعرض للإصابة ب6 رصاصات دون وقوع إصابات.





وكان جيش الاحتلال، تحدث في وقت لاحق عن سماعه لأصوات طلقات نارية قرب الحدود دون معرفة هدفها، إذ هاجم أحد مواقع المقاومة قرب حدود غزة.