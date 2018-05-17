استنفار أمني بنيروبي تحسبًا من هجمات حركة الشباب في شهر رمضان





تشهد العاصمة الكينية نيروبي، حالة من الاستنفار الأمني لتفادي هجمات محتملة تشنها حركة الشباب على مناطق في نيروبي.





وأعلنت سلطات الأمن الكينية عن تلقيها معلومات استخبارات تفيد بأن حركة الشباب تخطط لهجمات إرهابية في نيروبي خلال شهر رمضان.





وأشار جارليس أوين المتحدث باسم الشرطة الكينية إلى وضع قوات أمنية مكثفة في المناطق العامة في نيروبي للحيلولة دون وقوع هجمات إرهابية.





وتعرضت كينيا لسلسلة هجمات دامية خلال السنوات الماضية، وتبنت حركة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة مسؤولية تلك الهجمات.



