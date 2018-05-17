متهور يعكس السير ويتسبب في حوادث مرورية بأحد شوارع المدينة

تسبب متهور عكس أحد الشوارع بالمدينة المنورة في حوادث مرورية تحت كوبري قباء، فيما هرعت الجهات المعنية لمباشرة الموقع.





وتداول ناشطون مقطع فيديو عن المتهور وهو يعكس أحد الشوارع العامة حتى تسبب في حادث مروري. حسب صحيفة "سبق"





ومن المتوقع أن تصدر الجهات المعنية في المدينة المنورة بيانًا صحفيًا حول هذه الحادثة والأسباب التي جعلت الجاني يعكس السير في أحد الشوارع العامة بالمدينة المنورة.





كشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي لـ"سبق"، أن الحادث الذي وقع أسفل كوبري قباء قبل ثلاثة أيام، فيما تم مباشرة الحادث من قِبل الهلال الأحمر ونقل أحد المصابين إلى المستشفي.





وبيّن "السهلي" أن قائد المركبة المتسبب بالحادث، تم التحفظ عليه من قِبل دوريات الأمن، ولم يتعرض إلى أي إصابة.





وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت مساء أمس وصباح اليوم مقطع فيديو متداول عن حادثة المتهور الذي عكس أحد شوارع المدينة المنورة.







