هازارد يهدد محمد صلاح

أكدت تقارير صحفية إسبانية في الساعات الماضية، على موافقة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، ضم الدولي المصري محمد صلاح من فريق ليفربول الإنجليزي.





ذكرت صحيفة الديلي ستار الإنجليزية، أن زيدان بالرغم من موافقته على ضم محمد صلاح من ليفربول خلال الميركاتو المقبل إلا أن هناك بعض الأمور قد تضعف من وصوله لملعب البرنابيو.





واشارت الصحيفة إلي أن هازارد نجم وسط فريق تشيلسي الإنجليزي، يعد محط اهتمام واضح للفرنسي زيدان منذ فترة طويلة، وإذا أنهي زيدان اتفاقه مع هازارد على الانضمام لريال مدريد، قد ينهي على آمال صلاح في اللعب بالنادي الملكي.