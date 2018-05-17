مصطفى خاطر وعلي ربيع ودينا الشربيني وكريم فهمي.. نجوم يخوضون البطولة المطلقة في رمضان

بدأ شهر رمضان الكريم، المفضل بالنسبة لمجموعة كبيرة من نجوم الفن الذين يرغبون في الظهور لجمهورهم من خلال الموسم الدرامي الرمضاني الذي يعتبر الأعلى في نسب المشاهد.





رمضان 2018 يعتبر بمثابة تحدي كبير لعدد من النجوم الشباب الذين قرروا خوض البطولة المطلقة؛ وأولهم: مصطفى خاطر الذي يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "ربع رومي" المقرر عرضه حصريا على إحدى القنوات الفضائية الخاصة.





تدور أحداث المسلسل حول تعرض والد "مصطفى خاطر ومحمد سلام" للعنة الفراعنة بسبب بردية وجدها في أحد المقابر الأثرية، التي حولته إلى فأر وخروف وبعض الحيوانات الأخرى، ويحاولون البحث عن حل لهذا الأمر في إطار كوميدي.





المسلسل يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم: بيومي فؤاد، وهالة فاخر، ومحمد سلام، وعلاء مرسي، وميرنا جميل، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم النجمان أشرف عبد الباقي، وأحمد زاهر، إخراج معتز التوني.





علي ربيع نجم "مسرح مصر" قرر أيضا أن يخوض غمار البطولة المطلقة، بمسلسل "سك على أخواتك" الذي يشاركه العمل فيه: صلاح عبد الله، سلوى خطاب، صبري فواز، كريم عفيفي، هنا الزاهد، سهر الصايغ، هادي الجيار، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، جيسي عبده، قصة كريم فهمي، سيناريو وحوار إياد إبراهيم، ومحمد فتحي، ومحمد أبو السعد، إخراج وائل إحسان.





ويحمل الموسم الدرامي لهذا العام مفاجأة تقدمها الفنانة الشابة دينا الشربيني عن طريق تأديتها دور البطولة في مسلسل "مليكة" الذي تراهن دينا الشربيني على نجاحه.





ويشارك دينا في العمل مجموعة من الفنانين المميزين، منهم: رامز أمير، مصطفى فهمي، عمر السعيد، أحمد العوضي، ندى بسيوني، وصفاء الطوخي، إخراج شريف إسماعيل، وإشراف أحمد نادر جلال، تأليف محمد سليمان عبد المالك.





كما يقدم الفنان الشاب كريم فهمي، على تكرار فكرة البطولة المطلقة التي خاضها في السينما سابقا، محاولا تثبيت قدمه في الدراما التليفزيونية بمسلسل "أمر واقع" الذي يضم عددا كبيرا من النجوم، منهم: أحمد وفيق، ريم مصطفى، نبيل الحلفاوي، نهى عابدين، نجلاء بدر، ملك قورة، إيناس كامل، دينا فؤاد، أحمد فتحي، ميدو عادل، نيكولا معوض، لطفي لبيب، محمد الصاوي، ومحمد مهران، ومحسن منصور، تأليف محمد رفعت، وإخراج محمد أسامة.



