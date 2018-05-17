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إطلاق مسلسل "توم المتكلم والأصدقاء" ‎عبر اليوتيوب

الخميس 17/مايو/2018 - 09:56 ص
إطلاق مسلسل توم المتكلم والأصدقاء ‎عبر اليوتيوب
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أ ش أ
 
أعلنت Outfit7 Limited شركة الترفيه العائلية متعددة الجنسيات والتي تقف ‎وراء سلسلة "توم المتكلم والأصدقاء" الحائزة على الجوائز – عن طرح مسلسل الرسوم المتحركة ‎الأصلي الذي أنتجته بتقنية الصور المنشأة بواسطة الكمبيوتر CGI تحت اسم "توم المتكلم ‎والأصدقاء "Talking Tom and Friends باللغة العربية. 

وعقب النجاح الكبير الذي لاقته ‎التطبيقات والبرامج التلفزيونية، أصبح الآن بإمكان عشاق السلسلة من المتحدثين بالعربية أن ‎ينضموا أيضًا إلى عالم المتعة الذي يقدمه مسلسل "توم المتكلم والأصدقاء" على يوتيوب. يتمتع ‎المسلسل بشعبية واسعة في جميع أنحاء العالم، وتمت مشاهدته أكثر من 2.2 مليار مرة حتى اليوم، ‎ومن المُخطط بالفعل إصدار مواسم جديدة منه في المستقبل.‎


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وصرّح السيد بوريس دولينس نائب رئيس قسم المحتوى في الشركة: ‎‎"يتمتع مسلسل ’توم المتكلم والأصدقاء’ بالفعل بجمهور عريض في العالم العربي، ولذلك فإن ‎إتاحة الفرص لعشاق المسلسل للاستمتاع بمسلسلهم المفضل بلغتهم الأم تمثل خطوةً هامةً ‎بالنسبة لنا. ولا يهم المكان الذي تقصده في شتى أنحاء العالم، فالجميع ينشدون المرح والضحك. ‎ولهذا السبب يُلاقي 'توم المتكلم والأصدقاء' إقبالًا عالميًا، مما يجعل منهم نجومًا محبوبون وعالميون بحق"!‎

تم ابتكار مسلسل "توم المتكلم والأصدقاء" وإنتاجه من جانب شركة Outfit7 وarx anima ، ويروي ‎الموسم الأول منه (الذي يتألف من 52 حلقة بطول 11 دقيقة للحلقة الواحدة) قصص "توم المتكلم" ‎و"أنجيلا المتكلمة" و"بِن المتكلم" و"هانك المتكلم" و"جينجر المتكلم" وهم ينطلقون في رحلة من ‎المغامرات المليئة بالمرح والمجازفات الرائعة. ومع تجهيزهم بالكاميرات والمعدات وقدر وافر من ‎الأفكار المبتكرة، تقتفي السلسلة أثر رحلة الأصدقاء وهم ينتجون برنامجهم الخاص من الأجواء ‎المريحة (نسبيًا) لاستوديو التطبيقات التابع لتوم والذي كان يومًا أحد الجراجات. ورغم أن مغامراتهم ‎وابتكاراتهم لا تصل حتمًا إلى النهاية المُخطط لها، لكنهم يشكّلون جميعًا قوةً من المرح. تعالوا إذًا وانضموا ‎إلى رابطة الأصدقاء!‎


Outfit7 Limited واحدة من شركات الترفيه العائلية الأسرع نموًا في العالم. وتستمد الشركة ‎شهرتها في الأساس من إنتاجها الشهير "توم المتكلم والأصدقاء"، والذي اكتسب شهرةً عالميةً كبيرةً في ‎وقت وجيز عندما تم إطلاقه عام 2010. وخلال السنوات التي أعقبت ذلك، قامت Outfit7 بتوسيع دائرة ‎إنتاجها لتشمل مجموعة من التطبيقات الحائزة على جوائز، ومسلسلًا للرسوم المتحركة بتقنية ‎الصور ثلاثية الأبعاد والمُنشأة بواسطة الكمبيوتر CGI، ومحتوىً للفيديو الرقمي، ومقاطع ‎موسيقية تصدرت قوائم الأغنيات، فضلًا عن برنامج للتراخيص للوفاء بحجم الطلب المتزايد من ‎جانب عشاقها. وفي الواقع، تم تنزيل تطبيقات Outfit7 أكثر من 7.7 مليار مرة بشكل إجمالي، حيث ‎يماثل هذا الرقم تقريبًا إجمالي عدد سكان الأرض، ويقوم عدد مذهل من عشاق تلك التطبيقات يبلغ 350 ‎مليونًا بلعبها كل شهر. فليبدأ المرح للجميع!‎. 
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