إطلاق مسلسل "توم المتكلم والأصدقاء" عبر اليوتيوب
الخميس 17/مايو/2018 - 09:56 ص
أ ش أ
أعلنت Outfit7 Limited شركة الترفيه العائلية متعددة الجنسيات والتي تقف وراء سلسلة "توم المتكلم والأصدقاء" الحائزة على الجوائز – عن طرح مسلسل الرسوم المتحركة الأصلي الذي أنتجته بتقنية الصور المنشأة بواسطة الكمبيوتر CGI تحت اسم "توم المتكلم والأصدقاء "Talking Tom and Friends باللغة العربية.
وعقب النجاح الكبير الذي لاقته التطبيقات والبرامج التلفزيونية، أصبح الآن بإمكان عشاق السلسلة من المتحدثين بالعربية أن ينضموا أيضًا إلى عالم المتعة الذي يقدمه مسلسل "توم المتكلم والأصدقاء" على يوتيوب. يتمتع المسلسل بشعبية واسعة في جميع أنحاء العالم، وتمت مشاهدته أكثر من 2.2 مليار مرة حتى اليوم، ومن المُخطط بالفعل إصدار مواسم جديدة منه في المستقبل.
وصرّح السيد بوريس دولينس نائب رئيس قسم المحتوى في الشركة: "يتمتع مسلسل ’توم المتكلم والأصدقاء’ بالفعل بجمهور عريض في العالم العربي، ولذلك فإن إتاحة الفرص لعشاق المسلسل للاستمتاع بمسلسلهم المفضل بلغتهم الأم تمثل خطوةً هامةً بالنسبة لنا. ولا يهم المكان الذي تقصده في شتى أنحاء العالم، فالجميع ينشدون المرح والضحك. ولهذا السبب يُلاقي 'توم المتكلم والأصدقاء' إقبالًا عالميًا، مما يجعل منهم نجومًا محبوبون وعالميون بحق"!
تم ابتكار مسلسل "توم المتكلم والأصدقاء" وإنتاجه من جانب شركة Outfit7 وarx anima ، ويروي الموسم الأول منه (الذي يتألف من 52 حلقة بطول 11 دقيقة للحلقة الواحدة) قصص "توم المتكلم" و"أنجيلا المتكلمة" و"بِن المتكلم" و"هانك المتكلم" و"جينجر المتكلم" وهم ينطلقون في رحلة من المغامرات المليئة بالمرح والمجازفات الرائعة. ومع تجهيزهم بالكاميرات والمعدات وقدر وافر من الأفكار المبتكرة، تقتفي السلسلة أثر رحلة الأصدقاء وهم ينتجون برنامجهم الخاص من الأجواء المريحة (نسبيًا) لاستوديو التطبيقات التابع لتوم والذي كان يومًا أحد الجراجات. ورغم أن مغامراتهم وابتكاراتهم لا تصل حتمًا إلى النهاية المُخطط لها، لكنهم يشكّلون جميعًا قوةً من المرح. تعالوا إذًا وانضموا إلى رابطة الأصدقاء!
Outfit7 Limited واحدة من شركات الترفيه العائلية الأسرع نموًا في العالم. وتستمد الشركة شهرتها في الأساس من إنتاجها الشهير "توم المتكلم والأصدقاء"، والذي اكتسب شهرةً عالميةً كبيرةً في وقت وجيز عندما تم إطلاقه عام 2010. وخلال السنوات التي أعقبت ذلك، قامت Outfit7 بتوسيع دائرة إنتاجها لتشمل مجموعة من التطبيقات الحائزة على جوائز، ومسلسلًا للرسوم المتحركة بتقنية الصور ثلاثية الأبعاد والمُنشأة بواسطة الكمبيوتر CGI، ومحتوىً للفيديو الرقمي، ومقاطع موسيقية تصدرت قوائم الأغنيات، فضلًا عن برنامج للتراخيص للوفاء بحجم الطلب المتزايد من جانب عشاقها. وفي الواقع، تم تنزيل تطبيقات Outfit7 أكثر من 7.7 مليار مرة بشكل إجمالي، حيث يماثل هذا الرقم تقريبًا إجمالي عدد سكان الأرض، ويقوم عدد مذهل من عشاق تلك التطبيقات يبلغ 350 مليونًا بلعبها كل شهر. فليبدأ المرح للجميع!.
وعقب النجاح الكبير الذي لاقته التطبيقات والبرامج التلفزيونية، أصبح الآن بإمكان عشاق السلسلة من المتحدثين بالعربية أن ينضموا أيضًا إلى عالم المتعة الذي يقدمه مسلسل "توم المتكلم والأصدقاء" على يوتيوب. يتمتع المسلسل بشعبية واسعة في جميع أنحاء العالم، وتمت مشاهدته أكثر من 2.2 مليار مرة حتى اليوم، ومن المُخطط بالفعل إصدار مواسم جديدة منه في المستقبل.
وصرّح السيد بوريس دولينس نائب رئيس قسم المحتوى في الشركة: "يتمتع مسلسل ’توم المتكلم والأصدقاء’ بالفعل بجمهور عريض في العالم العربي، ولذلك فإن إتاحة الفرص لعشاق المسلسل للاستمتاع بمسلسلهم المفضل بلغتهم الأم تمثل خطوةً هامةً بالنسبة لنا. ولا يهم المكان الذي تقصده في شتى أنحاء العالم، فالجميع ينشدون المرح والضحك. ولهذا السبب يُلاقي 'توم المتكلم والأصدقاء' إقبالًا عالميًا، مما يجعل منهم نجومًا محبوبون وعالميون بحق"!
تم ابتكار مسلسل "توم المتكلم والأصدقاء" وإنتاجه من جانب شركة Outfit7 وarx anima ، ويروي الموسم الأول منه (الذي يتألف من 52 حلقة بطول 11 دقيقة للحلقة الواحدة) قصص "توم المتكلم" و"أنجيلا المتكلمة" و"بِن المتكلم" و"هانك المتكلم" و"جينجر المتكلم" وهم ينطلقون في رحلة من المغامرات المليئة بالمرح والمجازفات الرائعة. ومع تجهيزهم بالكاميرات والمعدات وقدر وافر من الأفكار المبتكرة، تقتفي السلسلة أثر رحلة الأصدقاء وهم ينتجون برنامجهم الخاص من الأجواء المريحة (نسبيًا) لاستوديو التطبيقات التابع لتوم والذي كان يومًا أحد الجراجات. ورغم أن مغامراتهم وابتكاراتهم لا تصل حتمًا إلى النهاية المُخطط لها، لكنهم يشكّلون جميعًا قوةً من المرح. تعالوا إذًا وانضموا إلى رابطة الأصدقاء!
Outfit7 Limited واحدة من شركات الترفيه العائلية الأسرع نموًا في العالم. وتستمد الشركة شهرتها في الأساس من إنتاجها الشهير "توم المتكلم والأصدقاء"، والذي اكتسب شهرةً عالميةً كبيرةً في وقت وجيز عندما تم إطلاقه عام 2010. وخلال السنوات التي أعقبت ذلك، قامت Outfit7 بتوسيع دائرة إنتاجها لتشمل مجموعة من التطبيقات الحائزة على جوائز، ومسلسلًا للرسوم المتحركة بتقنية الصور ثلاثية الأبعاد والمُنشأة بواسطة الكمبيوتر CGI، ومحتوىً للفيديو الرقمي، ومقاطع موسيقية تصدرت قوائم الأغنيات، فضلًا عن برنامج للتراخيص للوفاء بحجم الطلب المتزايد من جانب عشاقها. وفي الواقع، تم تنزيل تطبيقات Outfit7 أكثر من 7.7 مليار مرة بشكل إجمالي، حيث يماثل هذا الرقم تقريبًا إجمالي عدد سكان الأرض، ويقوم عدد مذهل من عشاق تلك التطبيقات يبلغ 350 مليونًا بلعبها كل شهر. فليبدأ المرح للجميع!.