أبناء المملكة يشاركون في 3 مسابقات قرآنية عالمية خلال شهر رمضان

يشارك حفظة القرآن الكريم من أبناء المملكة – بمشيئة الله تعالى - في مسابقات قرآنية عالمية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1439هـ، حيث أكمل المرشحون للمسابقات حفظهم ومراجعتهم لتمثيل المملكة في شهر الخير والقرآن رمضان المبارك.





ورشحت الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد القارئ المتسابق سلطان بن إبراهيم العازمي، من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة حائل، والقارئ المتسابق أحمد بن أيمن بيطار من مكة المكرمة للمشاركة في مسابقة تركيا الدولية لحفظ القرآن الكريم، التي تُقام خلال المدة من 5 - 15 من شهر رمضان، بفرعي الحفظ والتلاوة.





كما رشحت الأمانة العامة للمسابقة القارئ المتسابق إبراهيم بن عبدالله السعوي من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة القصيم (بريدة) للمشاركة في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التي تبدأ فعالياتها غرة شهر رمضان المبارك وتستمر عشرين يومًا.





وفي القارة الإفريقية يستعد القارئ المتسابق سيف بن علي سني العلياني، من جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة عسير للمشاركة في منافسات جائزة الجزائر الدولية الخامسة عشرة لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، في العشر الأواخر من رمضان.





وقال الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم الدكتور منصور بن محمد السميح : إنَّ من توفيق الله تعالى للمرء استغلال شهر رمضان المبارك بقراءة كتاب الله تعالى وتدبره وإتقان حفظه، وحسن تلاوته، وتسعى الأمانة العامة للمسابقة إلى إبراز جهود المملكة في خدمة كتاب الله تعالى من خلال المشاركة في المسابقات القرآنية العالمية.





وأوضح أن أبناء المملكة المشاركين في المسابقات القرآنية الدولية هم عطاء الجهود الطيبة التي أثمرت بها جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات، مشيرًا إلى أن مشاركة المتسابقين من المملكة تحظى بمتابعة واهتمام وتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على المسابقات القرآنية الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، وتوجيهاته الدائمة في حث الشباب والناشئة للإقبال نحو كتاب الله تعالى، وشغل أوقاتهم بحفظه وتلاوته وتدبره، والعمل بمقتضاه، والتمسك بهديه المبين.







