باكستان تقتل قياديًا فى جماعة عسكر جنجوى خلال مداهمة فى بلوخستان

قال الجناح الإعلامى للجيش الباكستانى، اليوم الخميس، إن الجيش قتل قياديا فى جماعة عسكر جنجوى المتشددة وانتحاريين اثنين فى مداهمة بإقليم بلوخستان فى جنوب غرب البلاد.

واستهدفت العملية التى نفذها الجيش على مشارف مدينة كويتا عاصمة الإقليم سلمان بادينى قائد الجماعة فى بلوخستان وقتل خلالها ضابط فى المخابرات العسكرية وأربعة جنود.

وقال الجيش فى بيان إن بادينى "تورط فى قتل أكثر من مئة من أفراد طائفة الهزارة الأبرياء والشرطة"، ونشر الجيش صورا لجثة غارقة فى الدماء وملقاة على الأرض ولذخيرة وما بدا أنه مواد لتصنيع المتفجرات.

وتعتنق جماعة عسكر جنجوى فكرا تكفيريا يعتبر الشيعة مرتدين عن الإسلام. ونفذت الجماعة عشرات الهجمات الدامية فى بلوخستان على مدى العقدين الأخيرين معظمها استهدف طائفة الهزارة الشيعية.

وعلى مدى العامين الماضيين استهدف تنظيم داعش كذلك طائفة الهزارة فى بلوخستان ،وقتل الإرهابييون آلافا من الأشخاص فى باكستان منذ بداية العقد الماضى فى محاولة لفرض تفسيرهم المتشدد للإسلام.