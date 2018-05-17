الهلال ينافس النصر للتعاقد مع دانيا كارينيو





ذكر تقرير إخباري اليوم الخميس، أن ناديي الهلال والنصر السعوديين دخلا في منافسة من أجل الحصول على خدمات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.





وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية، أن مصادر كشفت لها أن الهلال يرغب في شراء عقد الدولي هتان باهبري، في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر أخرى أن مدرب فريق النصر، الأوروجوياني دانيال كارينيو، طلب من سعود السويلم رئيس النادي ضم اللاعب إلى صفوفه، بعد أن أشرف على تدريباته إبان عمله في الشباب وأبدى إعجابه بمستواه.





ومن جانبها، تسعى إدارة الشباب إلى تجديد عقد باهبري، إذ ينتظر أن تجتمع معه بعد عودته من معسكر المنتخب السعودي لبحث تمديد عقده قبل دخول فترة الستة أشهر في يناير المقبل.



