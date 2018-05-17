ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الشرطة الفرنسية تطرد نشطاء معتصمين بموقع لبناء مطار غرب البلاد

الخميس 17/مايو/2018 - 09:54 ص
الشرطة الفرنسية تطرد نشطاء معتصمين بموقع لبناء مطار غرب البلاد
الشرطة الفرنسية - أرشيفية
طباعة
وكالات
 

قالت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، إنها بدأت عملية ثانية لطرد ناشطين معنيين بالبيئة وفوضويين اعتصموا فى موقع مخصص لإقامة مطار جديد فى غرب فرنسا كان قد شهد عدة اشتباكات.

 

وقال وزارة الداخلية الفرنسية فى بيان إن التحرك الأحدث لإخلاء موقع نوتردام دى لوند فى غرب فرنسا بدأ فى السادسة صباحا، وكانت الشرطة بدأت عملية لإخلاء الموقع فى أبريل نيسان لكن ذلك أسفر عن اشتباكات عنيفة مع المحتجين.

 

ويحتل معارضون لخطة بناء مطار محلى بتكلفة 580 مليون يورو (686 مليون دولار) هذا الموقع منذ سنوات. وقررت الحكومة إلغاء المشروع فى يناير .

 

وقالت شركة فينسى للبناء إنها مستعدة لمناقشة التعويض مع الحكومة بعدما فقدت تعاقدها لتطوير الموقع.

 

المزيد عن: نشطاء معتصمين فرنسا طرد نشطاء الشرطة الفرنسية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
النادي الإفريقي - تونس
x
الفيصلي - السعودية
النجمة - لبنان
x
الوئام - موريتانيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فولفسبورج
x
20:30
هوليستن كيل
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/17/2018 10:20:04 AM