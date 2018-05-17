الشرطة الفرنسية تطرد نشطاء معتصمين بموقع لبناء مطار غرب البلاد

قالت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، إنها بدأت عملية ثانية لطرد ناشطين معنيين بالبيئة وفوضويين اعتصموا فى موقع مخصص لإقامة مطار جديد فى غرب فرنسا كان قد شهد عدة اشتباكات.

وقال وزارة الداخلية الفرنسية فى بيان إن التحرك الأحدث لإخلاء موقع نوتردام دى لوند فى غرب فرنسا بدأ فى السادسة صباحا، وكانت الشرطة بدأت عملية لإخلاء الموقع فى أبريل نيسان لكن ذلك أسفر عن اشتباكات عنيفة مع المحتجين.

ويحتل معارضون لخطة بناء مطار محلى بتكلفة 580 مليون يورو (686 مليون دولار) هذا الموقع منذ سنوات. وقررت الحكومة إلغاء المشروع فى يناير .

وقالت شركة فينسى للبناء إنها مستعدة لمناقشة التعويض مع الحكومة بعدما فقدت تعاقدها لتطوير الموقع.