"هندي": هلال رمضان يحل بجوار "نجمة المساء" بعد غروب شمس الخميس

يحل هلال رمضان في أول أيام الشهر الفضيل في ضيافة نجمة المساء (كوكب الزهرة)؛ إذ ينزل 5 درجات جنوب منزلة الزهرة.





وقال ملهم بن محمد هندي، الباحث الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، لـ"سبق": كوكب "الزهرة" الذي يسمى هذه الأيام بـ "نجمة المساء"؛ لظهوره مساء بعد غروب الشمس، لا يمكن للعين أن تخطئه بسبب لمعانه البراق؛ إذ يعد ألمع جرم في السماء بعد الشمس والقمر، ويمكن رؤيته حتى قبل غروب الشمس بسبب لمعانه العالي. حسب صحيفة "سبق"





وأضاف: تسمى ظاهرة وقوع جرمين متجاورين في السماء على خط طول سماوي واحد بظاهرة الاقتران. ويعد القمر أكثر الأجرام اقترانًا بالكواكب والنجوم القريبة من مساره الظاهري حول الأرض بسبب سرعة حركته في السماء مقارنة بالكواكب التي تستغرق مدة أطول بكثير.





وأشار إلى أنه يمكن مشاهدة المنظر البديع بين الزهرة وهلال رمضان بعد غروب شمس اليوم الخميس مباشرة جهة الغرب. ويستمر المنظر حتى أذان العشاء بإذن الله؛ إذ سيكون الهلال مضاء بنسبة 6.5 % في ليلته الثانية.







