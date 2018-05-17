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القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة

الخميس 17/مايو/2018 - 09:41 ص
القيادة تعزي ملك البحرين في وفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة
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وكالات
 
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، إثر وفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة.

وقال الملك المفدى: علمنا بنبأ وفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، "إنا لله وإنا إليه راجعون."

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، إثر وفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة.

وقال سمو ولي العهد : تلقيت نبأ وفاة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة - رحمه الله - وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.


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