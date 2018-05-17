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بدء توافد وزراء الخارجية العرب على القاهرة للمشاركة باجتماع الجامعة العربية

الخميس 17/مايو/2018 - 09:41 ص
بدء توافد وزراء الخارجية العرب على القاهرة للمشاركة باجتماع الجامعة العربية
صورة أرشيفية
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الفجر
 
وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، كل من وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي قادمًا من الرياض، وسلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشئون الخارجية القطري قادمًا من الأردن، وعبدالقاهر القادر مساهل وزير الشئون المغاربية قادمًا من اسطنبول، للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

وجاء ذلك بناء على طلب السعودية وبرئاستها، لمواجهة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك لمواجهة القرار غير القانوني، الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس.
 

وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية في تصريحات سابقة، إن الاجتماع جاء بناء على طلب السعودية، التي تتولي رئاسة القمة العربية حاليًا، ومن المنتظر أن يناقش الوزراء الخروج بموقف عربي موحد ضد الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.


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