إحالة موظف بالمعاش وطالبين إلى الجنايات لاستخدامهم القوة مع ضابط شرطة بالشرقية

أمرت النيابة العامة بمحافظة الشرقية بإحالة موظف بالمعاش وطالبين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باستعمال القوة مع ضابط شرطة والقوة المرافقة له.



تعود أحداث القضية أنه في يوم 27 يوليو 2017 قام كلا من "فتحي ص ع" 70 عاما بالمعاش مقيم شارع محمد حسن بندر بلبيس و" احمد ع ص" 24 عاما طالب و"عادل ع ص" 21 عاما طالب و" عنايات ع م" مقيمة ناحية بندر بلبيس.



وأشارت التحقيقات انهم قاموا بإستعمال القوة والعنف مع موظفيين عموميين هم الملازم اول" إسلام الشحات عماره" معاون مباحث مركز شرطة بلبيس والقوة المرافقة له ليحملهم بغير حق الأقتناع عن اداء عمل من اعمال وظيفتهم وهو تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر بضبط واحضار كلا من المتهم الأول والثاني والثالث وذلك بأن قام سالفي الذكر بدفعهم بالإيدي وإحداث حالة من الهياج والتعدي عليهم بالسب والشتم وقامت الرابعة بإلقاء الحجارة صوبهم وكذا التعدي عليهم بالسب والشتم ولم يبلغو بذلك مقصدهم لضبط كلا من المتهم الاول والثاني والثالث.





وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالة القضية رقم 4405 لسنة 2018 بلبيس والمقيدة برقم 250 لسنة 2018 كلي الزقازيق إلى محكمة الجنايات وتحدد لهم يوم 28 مايو الجاري أولى جلسات محاكمتهم.