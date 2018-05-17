إحالة شخص في بلبيس للجنايات لشروعه في قتل آخر.. و26 مايو أولى جلساته

أمرت النيابة العامة بمحافظة الشرقية إحالة شخص لمحكمة الجنايات لشروعه في قتل آخر عمدا في بلبيس.



كشفت تحقيقات القضية أنه في يوم 15 سبتمبر 2017 قام " عبادة م س " مقيم الدبشان أبو سمران مركز بلبيس شرع في قتل المجني عليه " محمد ح ا ب" عمدا مع سبق الإصرار بان بيت النية وعقد العزم علي ذلك وأعد لهذا الغرض سلاح ناري "بندقية الية" وانتقل إلي المكان الذي أيقن سلفا تواجده به ونشب بينهما شادة كلامية قام علي إثرها إشهار السلاح الناري في وجهه وصوب نحوه عدة اعيره ناريه إلا انه خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو حيده العيار الناري عن الهدف واستغاثة المجني عليه بالأهالي الذين تجمعوا علي صراخه وتمكن المجني عليه من الفرار.



وأشارت التحقيقات انه أحرز سلاح ناري مشخن بندقية أليه لايجوز الترخيص بحيازته أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري حاول الحصول علي مبلغ مالي مملوك للمجني عليه بطريق التهديد.



بالعرض علي النيابة العامة امرت بإحالة الجناية رقم 45709 لسنة 2017 بلبيس والمقيدة برقم 3824 لسنة 2017 كلي الزقازيق لمحكمة الجنايات بتهمة الشروع في قتل وتحدد له يوم 26 مايو الجاري أولى جلسات محاكمته.