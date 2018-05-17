نائب وزير الشؤون الإسلامية يوجّه خطاب شكر لرئيس إدارة المراقبين بالوزارة

وجّه نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري خطاب شكر وتقدير لرئيس المراقبين بالإدارة العامة للقضايا والمراقبة بوكالة الوزارة لشؤون المساجد إبراهيم بن عبدالعزيز السريع على جهوده المتواصلة في إصدار حقيبة تدريبية بعنوان "مراقبة المساجد وإعداد التقارير"، تهدف إلى تقديم تصور معرفي شامل عن مراقبة المساجد وإعداد التقارير وتطوير عمل المراقبين الميداني والإداري وتبادل الخبرات بين المدرب والمتدربين في متابعة منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين وخدم المساجد وشركات الصيانة والتشغيل.





من جانب آخر، عبّر رئيس المراقبين عن شكره وتقديره للنائب على تحفيزه الدائم والمستمر والذي كان له بالغ الأثر في تطوير العمل الإداري والرقي بالخدمات التي يتشرف ويعتز بها جميع العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة وهي خدمة بيوت الله ومنسوبيها والعمل على تميزها، سائلاً الله تعالى مزيدًا من التوفيق والسداد لخدمة دينه وإعلاء كلمته. حسب صحيفة "سبق"





يُذكر أن الحقيبة التدريبية تحوي في صفحاتها لائحة المهام المطلوبة من المراقبين عند زيارتهم للمساجد والجوامع فيما يتعلق بمنسوبيها ومتعهدي صيانتها ونظافتها، كذلك آليات معالجة الملاحظات إن وجدت في وقتها، وطريقة إعداد التقارير الميدانية عند زيارة المساجد والرفع بها، وأيضًا آلية التواصل مع منسوبي المسجد من أئمة ومؤذنين وخدم فيما يحتاج إليه المسجد من خدمات.







