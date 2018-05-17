إحالة شخص استخدم القوة مع ضباط شرطة بلبيس للجنايات بالشرقية

قررت النيابة العامة بمحافظة الشرقية إحالة شخص لمحكمة الجنايات بتهمة إستعمال قوة مع ضابط شرطة والقوة المرافقة له.



كشفت تحقيقات القضية انه في يوم 27 ديسمبر 2017 قام "هاني س ع" مقيم مركز بلبيس بإستعمال القوة مع موظفيين عموميين هم " النقيب هشام أحمد عبد الحميد " معاون مباحث مركز شرطة بلبيس والقوة المرافقة له لحملهم بغير حق علي الامتناع عن اداء عمل من اعمال وظيفتهم وهو تنفيذ امر النيابة العامة الصادر بالقضية رقم 33272 لسنة 2016 جنايات بلبيس والمقيدة برقم 2989 لسنة 2016 كلي جنوب الزقازيق.



وأشارت التحقيقات بأنه قاد سيارته مسرعا نحوهم للحيلوله دون ضبطه وقد بلغ بذلك مقصده بملاذه بالفرار.



وأضافت التحقيقات انه حاز سلاحا مششخنا بندقية ألية سريعة الطلقات مما لايجوز الترخيص بحيازته او إحرازه علي النحو المبين من التحقيقات.



وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات وتحدد له يوم 26 مايو الجاري أولى جلسات محاكمته.

