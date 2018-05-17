الأمن التركي يوقف 9 أشخاص للاشتباه في صلتهم بداعش

أوقف الأمن التركي، فجر اليوم الخميس، 9 أشخاص للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية أن قوات الأمن التركية ألقت، فجر اليوم، القبض على 9 من المشتبه بهم، وذلك في عملية أمنية استهدفت تنظيم داعش بولاية أضنة جنوبي البلاد.

وشملت العملية الأمنية مداهمة عدة عناوين تم تحديدها مسبقاً، لأشخاص يشتبه في صلتهم بالتنظيم.

وأسفرت عملية المداهمة عن توقيف 9 من المشتبه بهم، بينهم سوريان، تم تسليمهم جميعاً لمديرية الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

ويتعقب الأمن التركي أي شخص يُشتبه في انتمائه لتنظيم داعش، الذي أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عمليات إرهابية في تركيا خلال عامي 2015 و2016 أسفرت عن مقتل المئات.