ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأمن التركي يوقف 9 أشخاص للاشتباه في صلتهم بداعش

الخميس 17/مايو/2018 - 09:37 ص
الأمن التركي يوقف 9 أشخاص للاشتباه في صلتهم بداعش
الأمن التركي - أرشيفية
طباعة
وكالات
 

أوقف الأمن التركي، فجر اليوم الخميس، 9 أشخاص للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش.

 

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر أمنية أن قوات الأمن التركية ألقت، فجر اليوم، القبض على 9 من المشتبه بهم، وذلك في عملية أمنية استهدفت تنظيم داعش بولاية أضنة جنوبي البلاد.

 

وشملت العملية الأمنية مداهمة عدة عناوين تم تحديدها مسبقاً، لأشخاص يشتبه في صلتهم بالتنظيم.

 

وأسفرت عملية المداهمة عن توقيف 9 من المشتبه بهم، بينهم سوريان، تم تسليمهم جميعاً لمديرية الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

 

ويتعقب الأمن التركي أي شخص يُشتبه في انتمائه لتنظيم داعش، الذي أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عمليات إرهابية في تركيا خلال عامي 2015 و2016 أسفرت عن مقتل المئات.

المزيد عن: داعش تركيا الأمن التركي 9 أشخاص
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
النادي الإفريقي - تونس
x
الفيصلي - السعودية
النجمة - لبنان
x
الوئام - موريتانيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فولفسبورج
x
20:30
هوليستن كيل
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/17/2018 10:30:25 AM