خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء والوزراء والقادة العسكريين وجمعًا من الأهالي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام بجدة اليوم أصحاب السمو الأمراء، والفضيلة العلماء، والمعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية، وجمعًا من الأهالي الذين قَدِموا للسلام عليه، والتهنئة بشهر رمضان المبارك.





وتناول الجميع طعام السحور مع خادم الحرمين الشريفين.





حضر الاستقبال الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، والأمير عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود العبدالله الفيصل، والأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن محمد، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير دولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالله بن خالد بن تركي، والأمير عبدالله بن منصور بن جلوي، والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير سلطان العبدالله الفيصل، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن سعود بن سعد، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، والأمير عبدالله بن فهد بن محمد، والأمير تركي العبدالله الفيصل، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير نواف بن سعود بن سعد، والأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير عمرو بن محمد الفيصل، والأمير سعود بن سعد بن محمد، والأمير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عياف الأمين العام لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن منصور بن جلوي، والأمير تركي بن عبدالله بن مساعد، والأمير طلال بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سلطان العبدالله، والأمير فيصل بن تركي بن فيصل، والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد، والأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالله بن فيصل، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن محمد العبدالله الفيصل، والأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، والأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سلطان بن عبدالعزيز بن جلوي، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير تركي بن عبدالله بن سعود، والأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، والأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن جلوي، والأمير سعود بن تركي الفيصل، والأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن نواف بن سعود، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن بندر بن سلمان، والأمير خالد بن بندر بن سلمان، والأمير عبدالعزيز بن خالد بن عبدالعزيز بن عياف.







