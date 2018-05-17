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26 مايو أولى جلسات محاكمة شخص قتل أخر عمدًا بـ "العصا" في الشرقية

الخميس 17/مايو/2018 - 09:34 ص
26 مايو أولى جلسات محاكمة شخص قتل أخر عمدًا بـ العصا في الشرقية
صورة أرشيفية
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سمر السيد -إسلام علي
 
أمرت النيابة العامة بمحافظة الشرقية إحالة قضية قيام شخص بقتل آخر عمدا بإستخدام عصا إلى محكمة الجنايات.


كشفت تحقيقات القضية انه في يوم23 مارس 2015 قام " عادل س ع" بقتل المجني عليه" عبد الحميد خ ح" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النيه وعقد العزم علي ذلك وأعد لهذا الغرض "عصا" وان ظفر بع حتي كاله ضربتين أستقرت إحداهما بزراعه الايسر والأخري برأسه فحدث إصابته التي اودت بحياته.

وأشارت التحقيقات أنه قتل المجني عليه " احمد أ أ ي" عمدا بأن كاله ضربتين أستقرت برأسه قاصدا إزهاق روحه فحدثت إصابته التي اودت بحياته.

وأضافت التحقيقات قد ارتبطت تلك الجناية بجنحه أخري هي انه في ذات الزمان والمكان سرقة الهاتف ومبلغ نقدي مملوكين للمجني عليه.

بالقبض على المتهم أحيل للنيابة العامة وبمواجهته أقرا بجريمته فأمرت بما سبق وتحدد له يوم 26مايو الجاري أولى جلسات محاكمته.
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