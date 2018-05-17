مصرع 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى انقلاب حافلة بباكستان

أعلنت مصادر بالشرطة الباكستانية، مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 8 آخرين إثر انقلاب حافلة كانت تقلهم على الطريق السريع الذى يربط بين العاصمة إسلام آباد ومدينة باتجرام بإقليم خيبر بختونخوا.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس، أن الحادث وقع إثر انفجار أحد إطارات الحافلة، ما أدى إلى انقلابها، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج .

وفتحت الشرطة الباكستانية تحقيقا فى الحادث للوقوف على ملابساته والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.