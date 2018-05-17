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فرناندو توريس يودع أتلتيكو بلقب.. وبهذه الكلمات

الخميس 17/مايو/2018 - 08:30 ص
فرناندو توريس يودع أتلتيكو بلقب.. وبهذه الكلمات
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وكالات
 
قال مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني فرناندو توريس، عقب فوز فريقه بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة في تاريخه، إن اللقب يمثل "نهاية رائعة" لمسيرته مع النادي المدريدي، مؤكداً بأنه حقق حلمه الذي كان يراوده منذ الصغر.

وأوضح صاحب الـ34 عاماً في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة التي احتضنها ملعب بارك أوليمبيك ليون: "إنها نهاية رائعة على المستوى الشخصي، والآن يتبقى فقط الاستمتاع بمباراتي الأخيرة مع أتلتيكو، لأن بعد ذلك ستأتي النهاية، وأعلم أن الأمور ستكون صعبة بالنسبة لي".

وأضاف بأنه على المستوى العاطفي، فإن هذا اللقب يجعل معنوياته "في عنان السماء"، مثلما كان الحال مع جميع الألقاب التي حققها في مراحل سابقة من مسيرته سواء مع المنتخب أو مع تشيلسي.

وأردف: "أشعر بسعادة يصعب وصفها، لأنني بعد فترة طويلة، شاءت الظروف أن أعود لهذا الفريق البطل وهو حلماً تحقق منذ الصغر، وشرف لي الانتماء لهذه المجموعة التي غيرت تاريخ أتلتيكو".

وعلى الرغم من دفاع الـ'نينيو' عن ألوان الفريق المدريدي خلال 11 موسماً (2001-07) ثم (2014-18)، إلا أنه لم يحرز أي لقب مع الفريق قبل بطولة "اليوروبا ليغ".

ويأتي اللقب ليكون مسك الختام لمسيرة المهاجم المخضرم مع الأتلتي، بعدما أعلن أن هذا هو الموسم الأخير له معه.

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