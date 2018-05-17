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فان ديزل يتعاقد رسمياً على فيلم جديد

الخميس 17/مايو/2018 - 08:36 ص
فان ديزل يتعاقد رسمياً على فيلم جديد
فان ديزل
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وكالات
 

انضم النجم العالمي فان ديزل إلى فيلم الكوميديا والأكشن Muscle، الذي سيشارك فيه بالبطولة والإنتاج مع شركة STXfilms.

وقد أعلنت شركة STXfilms عن تعاونها مع فان ديزل في الفيلم من خلال بيان رسمي دون أن تكشف عن تفاصيل العمل وأسماء النجوم الآخرين الذين سيشاركونه البطولة.

الجدير ذكره أن فان ديزل يعيش نشاطاً فنياً واسعاً خلال الفترة الراهنة، وذلك بعد نجاح سلسلته الشهيرة Fast and Furious التي تحقق نجاحاً عالمياً كبيراً، حيث بلغت إيراداتها أكثر من مليار دولار عالمياً.

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