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حقيقة مشاركة إثيوبيا في حفل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

الخميس 17/مايو/2018 - 08:41 ص
حقيقة مشاركة إثيوبيا في حفل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
إثيوبيا - أرشيفية
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وكالات
 

نفت الخارجية الإثيوبية مشاركتها في حفل نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس الاثنين الماضي.

 

ووفقا لإذاعة "فانا" المحلية، أمس الأربعاء، فقد أعربت إثيوبيا عن أسفها لمقتل المتظاهرين السلميين في قطاع غزة، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

 

ويأتي هذا النفي بعد تداول وسائل إعلام خبرا عن مشاركة إثيوبيا ضمن الدول الإفريقية في الاحتفال بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

 

وكانت إثيوبيا أعلنت في ديسمبر الماضي، أنها لا تنوي نقل سفارتها إلى القدس، وشدّدت على أن موقفها من القضية يتماشى مع موقف الاتحاد الإفريقي الداعم لحل الدولتين.

 

وقاطع 54 سفيرا أجنبيا لدى إسرائيل، من أصل 86 سفيرا لديها، احتفالية للخارجية الإسرائيلية، يوم الأحد الماضي في القدس عشية نقل واشنطن سفارتها إلى المدينة.

 

كما حضر الاحتفال سفراء دول إفريقية هي: أنغولا، والكاميرون، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية الكونغو، وكوت ديفوار، وكينيا، وجنوب السودان، وتنزانيا، ونيجيريا، وزامبيا، ورواندا.

 

ومن أمريكا الوسطى شارك سفراء 5 دول هي: جمهورية الدومينيكان، والسلفادور، وغواتيمالا، وبنما، وهندوراس. ومن أمريكا الجنوبية شارك سفيرا باراغواي وبيرو فقط.

 

وحضر الاحتفال من قارة آسيا 4 دول هي: ميانمار والفلبين وتايلاند وفيتنام.

 

وارتكب الجيش الإسرائيلي الاثنين الماضي مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، قتل فيها 62 فلسطينيا، وجرح 3188 آخرون احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، وإحياء الذكرى الـ 70 لـ"النكبة الفلسطينية".

 

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