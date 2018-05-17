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مولدوفا بصدد إغلاق مكتب حلف الناتو في البلاد

الخميس 17/مايو/2018 - 08:34 ص
مولدوفا بصدد إغلاق مكتب حلف الناتو في البلاد
رئيس مولدوفا إيغور دودون
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وكالات
 

أفاد رئيس مولدوفا إيغور دودون، بأن مكتب حلف شمال الأطلسي "الناتو" في كيشيناو قد يغلق بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد.

 

وقال دودون إن مولدوفا ليست مهتمة بأن تتحول إلى جزء من أي تحالف عسكري، مشيرا إلى أن هذا الموقف يوافق عليه معظم سكان البلاد. كما أكد أن مولدوفا يجب أن تصبح جسرا بين الشرق والغرب وتحافظ على علاقات الصداقة مع جميع الأطراف اعتمادا على مصالحها.

 

وكان دودون قد صرح في يونيو عام 2017 بأنه يعارض مناقشة مسألة انضمام مولدوفا إلى حلف الناتو. وقال آنذاك: "إنه حرب بالنسبة لمولدوفا. ولن نكون دولة معادية لروسيا، لكن سنكون دولة معادية للغرب في بعض المجالات".

 

وفي سبتمبر 2017 وصلت وحدة تضم 57 عسكريا مولدوفيا إلى أوكرانيا للمشاركة في مناورات حلف الناتو "Rapid Trident-2017"، وذلك بالرغم من إعلان دودون أنه حظر على العسكريين المشاركة في هذه المناورات.

 

من جهته دعا رئيس الوزراء المولدوفي بافل فيليب الوزراء لإيجاد إمكانية لبعث الوحدة المولدوفية للمشاركة في هذه المناورات.

 

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