ياسر جلال يكشف أصعب مشهد في مسلسله "رحيم"

قال الفنان ياسر جلال، إن مسلسل رحيم تحدٍ جديد، خاصةً وأن شركة فنون مصر المنتجة للمسلسل كان لها الفضل في نجاحه بمسلسل "ظل الرئيس" ليعيد معهم التجربة لتأكيد هذا النجاح.





أضاف جلال في حواره ببرنامج "هنا العاصمة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة CBC أن المسلسل من إخراج محمد سلامة وهي أول تجربة له، وهو مخرج مثقف وواعد ويريد أن يثبت وجوده في أول تجربة، ويحصل على فرصته، كما أن مؤلف "رحيم" شاب ولديه رصيد كبير من الأفكار، متابعًا أن "رحيم" هو شخصية بها تناقضات كثيرة وبه خط رومانسي مع الفنانة نور، وأن المسلسل يعرض في بدايته 5 مشاهد في زمن ثم ننتقل إلى الوقت الحالي.





تحدث عن "النيولوك" الخاص به وقال إنه بدأ في بداياته الفنية كان بدون شارب أو لحية وكان المخرجون يطلبون منه لصق "شارب صناعي" ولأن المادة اللاصقة كانت تسبب له الإزعاج فقرر "تربية شنبه"، ثم أراد عمل تجديد فأطلق ذقنه، مشيدًا بأدوار الفنانين خلال العمل ومنهم الفنانة نور ومحمد رياض.





كشف عن أصعب المشاهد في "رحيم" ومنها مشهدًا تم تصويره في 4 أيام وكان به مطاردة حيث قفز من سطوح عالي إلى شرفة في العقار المقابل، وطلب البعض منه عدم تنفيذ القفزة والاستعانة بدوبلير ولكنه صمم على تنفيذها بنفسه.