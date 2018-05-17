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محمود عبدالعزيز: كنت واثق من الانضمام لمنتخب مصر

الخميس 17/مايو/2018 - 08:18 ص
محمود عبدالعزيز: كنت واثق من الانضمام لمنتخب مصر
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الفجر الرياضي
 

قال محمود عبدالعزيز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنة كان واثقا من انضمامة للمنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم بروسيا.

وأضاف "عبد العزيز" خلال لقائة مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج " اكسترا تايم " المذاع  على قناة اكسترا نيوز، أنة  يتمنى اللعب مع المنتخب الوطنى في مونديال روسيا مشيرا إلى أنة يسعى لان يكون إضافة قوية وحقيقية لخط وسط الفراعنة.

وأوضح أن المنتخب الوطنى يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارات العالية والامكانيات الكبيرة متوقعا أن يحقق المنتخب الوطنى نتائج مبهرة فى مونديال روسيا .

وعن إصابة حارس مرمى الزمالك احمد الشناوى علق "عبدالعزيز" قائلا: "أحمد الشناوي سيعود أفضل بعد التعافي من الاصابة التى لحقت به مؤخراً".
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