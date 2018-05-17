محمود عبدالعزيز: كنت واثق من الانضمام لمنتخب مصر





قال محمود عبدالعزيز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنة كان واثقا من انضمامة للمنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم بروسيا.





وأضاف "عبد العزيز" خلال لقائة مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج " اكسترا تايم " المذاع على قناة اكسترا نيوز، أنة يتمنى اللعب مع المنتخب الوطنى في مونديال روسيا مشيرا إلى أنة يسعى لان يكون إضافة قوية وحقيقية لخط وسط الفراعنة.





وأوضح أن المنتخب الوطنى يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارات العالية والامكانيات الكبيرة متوقعا أن يحقق المنتخب الوطنى نتائج مبهرة فى مونديال روسيا .



