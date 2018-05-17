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الشرطة الماليزية تداهم منزل رئيس الوزراء السابق

الخميس 17/مايو/2018 - 08:26 ص
الشرطة الماليزية تداهم منزل رئيس الوزراء السابق
الشرطة الماليزية - أرشيفية
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وكالات
 

داهمت الشرطة الماليزية منزل رئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، اليوم الخميس، وفتشته في إطار التحقيق في قضية غسل أموال.

 

وقال هاربال سينغ جريوال، محامي رئيس وزراء ماليزيا السابق، إنه لم يكن هناك ما يدل على أن الشرطة ستعتقله، مضيفا للصحفيين من أمام منزل عائلة عبد الرزاق: "يفترض أن يكون التفتيش بموجب قانون غسل الأموال.. لم يجدوا شيئا يدل على ارتكاب جرم".

 

وداهم ما لا يقل عن 12 فردا من الشرطة المسلحة منزل عائلة نجيب في وقت متأخر من يوم الأربعاء بحثا عن أدلة ومستندات تتعلق بالتحقيق الراهن.

 

وكانت إدارة الهجرة الماليزية قد أصدرت قرارا في وقت سابق، بمنع عبد الرزاق وزوجته من السفر بعد لحظات من إعلان رئيس الوزراء السابق أنه وأفراد أسرته سيقضون عطلتهم في الخارج.

 

المزيد عن: نجيب عبد الرزاق منزل رئيس الوزراء السابق ماليزيا الشرطة الماليزية
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