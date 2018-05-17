تعرف على موعد عرض مسلسلات CBC في رمضان.. و"مليكة" ينضم للقائمة

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "هنا العاصمة" المذاع على قناة CBC، موعد عرض مسلسلات شهر رمضان المبارك على CBC العامة.





بالنسبة إلى مسلسل "الوصية" بطولة أكرم حسني وأحمد أمين وريم مصطفى فيذاع في تمام الساعة السابعة مساءً يوميًا، فيما يذاع مسلسل "عوالم خفية" للفنان عادل إمام وفتحي عبدالوهاب ورانيا فريد شوقي في تمام الثامنة مساءً.





بعدها في الساعة الحادية عشر يذاع مسلسل "ليالي أوجيني" بطولة ظافر العابدين مع أمينة خليل وانتصار، وبعدها مسلسل طايع بطولة عمرو يوسف ومحمد علي وصبا مبارك





في الثانية عشر صباحًا، وأخيرًا مسلسل "رحيم" بطولة الفنان ياسر جلال ونور ومحمد رياض فيذاع في تمام الواحدة صباحًا، فيما يذاع على سي بي سي دراما في تمام الثانية عشر صباحًا.





قالت الحديدي إنه سيتم عرض مسلسل "مليكة" وهو أول بطولة مطلقة للفنانة دينا الشربيني مع مصطفى فهمي وصفاء الطوخي.



