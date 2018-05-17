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بيان عاجل من الجيش بشأن "العملية الشاملة سيناء 2018"

الخميس 17/مايو/2018 - 08:15 ص
بيان عاجل من الجيش بشأن العملية الشاملة سيناء 2018
أرشيفية
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الفجر
 
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة البيان الـ 22 الخاص بالعملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، وقد أسفرت نتائج العملية خلال الأيام الماضية عن الآتي:

قيام القوات الجوية باستهداف سيارة محملة بالأسلحة وذخائرة بعد توافر معلومات بنية اختراقها للحدود الغربية 
مقتل 10 تكفيريين خلال تبادل اطلاق النيران مع القوات بوسط وشمال سيناء
مقتل 9 تكفيريين بواسطة وزارة الداخلية أثناء تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بعد توافر المعلومات
اكتشاف عدد من المخابئ تحت الأرض عثر بداخلها علي أجهزة وأسلحة 
اكتشاف مخزن تحت الأرض يحتوي علي الأسلحة والكتب التكفيرية
اكتشاف 3 انفاق مجهزة بالمنطقة الحدودية بشمال سيناء 
القبض علي 20 من المشتبه بهم والمطلوبين أمنيا
تفكيك وتدمير 3 عبوات ناسفة بوسط وشمال سيناء
تدمير 6 مزارع لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط نصف طن من المواد المخدرة بوسط وشمال سيناء
إحباط اختراق الحدود الغربية لسيارات دفاع رباعي محملة بـ 300 ألف قرص مخدر 
القبض على 401 فرد متسلل علي الحدود الغربية
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