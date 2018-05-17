أبرز ما قاله داوود الشريان في افتتاح قناة SBC

انطلقت، اليوم، قناة SBC السعودية التي ستعرض عدد كبير من المسلسلات المصرية والعربية بحضور وزير الإعلام عوّاد العواد وداوود الشريان رئيس التلفزيون السعودي.





شرح الشريان عدد من النقاط حول أداء التلفزيون السعودي وهي:





- التلفزيون السعودي بصورته القديمة لا يحصل على أي نسبة من الإعلانات وكلها تذهب لمنصات أخرى.





- الهدف من SBC هو احتكار نسبة الإعلانات بشاشة على أعلى مستويات العالمية وبكوادر وطنية "سعودية خالصة".





- مجموعة الخريجي السعودية هي الراعي الإعلاني للقناة.