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عمدة الدقي يكشف تفاصيل حياة شقيق سمير الإسكندراني (صور)

الخميس 17/مايو/2018 - 08:13 ص
عمدة الدقي يكشف تفاصيل حياة شقيق سمير الإسكندراني (صور)
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الفجر الفني
 
كشف عم شعبان، الملقب بـ"عمدة ادقي" كواليس من حياة الدكتور سامي الاسكندراني، شقيق المطرب المعروف سمير الاسكندراني، موضحًا أن "سامي"، من سكان منطقة الدقي وله عيادة خاصة هناك.

وتابع بسبب محبتي الكبيرة لـ سمير الاسكندراني يعدوني شقيقه سامي، للجلوس معه عند حضور سمير إلى عيادته مؤكدًا أنه على معرفه به من عام 1985.

وأوضح أن سامي الاسكندراني، له ابنتان إحداهما طبيبة في الجامعة الأمريكية، والأخرى متزوجة وتسكن في أمريكا.
عمدة الدقي يكشف تفاصيل حياة شقيق سمير الإسكندراني (صور)
عمدة الدقي يكشف تفاصيل حياة شقيق سمير الإسكندراني (صور)
عمدة الدقي يكشف تفاصيل حياة شقيق سمير الإسكندراني (صور)
عمدة الدقي يكشف تفاصيل حياة شقيق سمير الإسكندراني (صور)
عمدة الدقي يكشف تفاصيل حياة شقيق سمير الإسكندراني (صور)
عمدة الدقي يكشف تفاصيل حياة شقيق سمير الإسكندراني (صور)
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