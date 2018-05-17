توقعات الأرصاد ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة ليسود اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا .





وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية .





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :





الصغرى العظمى





القاهرة 21 36





وسط الدلتا 20 35





الإسكندرية 20 28





بلطيم 20 28





مطروح 17 27





السلوم 17 28





سيوة 18 35





بورسعيد 19 27





دمياط 19 27





العريش 18 29





رفح 18 28





الاإسماعيلية 19 37





السويس 20 35





رأس سدر 19 37





نخل 16 36





نويبع 25 37





طابا 18 35





كاترين 16 32





الطور 22 33





شرم الشيخ 25 36





الغردقة 23 35





مرسى علم 23 36





الفيوم 17 36





بنى سويف 17 36





المنيا 17 37





أسيوط 18 37





سوهاج 20 38





قنا 21 39





الأقصر 22 40





أسوان 23 41





أبوسمبل 23 40





الوادى الجديد 22 39





شلاتين 24 35





ابو رماد 25 34





راس حدربة 26 33



