ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعرف على أول أخطاء "فوق السحاب" لـ هاني سلامة

الخميس 17/مايو/2018 - 08:11 ص
تعرف على أول أخطاء فوق السحاب لـ هاني سلامة
طباعة
الفجر الفني
 
شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "فوق السحاب" للفنان هاني سلامة، تلاعبا بالجمهور حيث دار مشهد بين الفنانة منى عبدالغني وابنتها على الكوبري الذي تشتهر به العاصمة السويدية ستوكهولم المشيد عليه أسدان، في حين أن الحديث دار بين منى وبنتها عن المشاكل التي تواجههم خلال معيشتهم في بودابيست عاصمة المجر.

مسلسل "فوق السحاب" بطولة النجم هاني سلامة، وستيفاني صليبا، وإبراهيم نصر، وعفاف شعيب، ومنى عبدالغني، ونهال عنبر، وهبة عبدالغني، وميرنا نور الدين، وشادي ألفونس، وتوني ماهر، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، محمد محمود عبدالعزيز، وتأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
النادي الإفريقي - تونس
x
الفيصلي - السعودية
النجمة - لبنان
x
الوئام - موريتانيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
فولفسبورج
x
20:30
هوليستن كيل
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/17/2018 9:00:21 AM