جمال عبدالناصر ضمن الحلقة الأولى من "فوق السحاب"

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "فوق السحاب" العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة، والبداية كانت في أخطر سجون موسكو بروسيا ومشاجرة بين "ماندو" الشخصية التي يقدمها هاني سلامة واحد المساجين الروسيين، ثم انتقلت الأحداث للقاهرة حول استعراض الشخصيات الرئيسية للعمل حيث تظهر شخصية الفنان الكبير إبراهيم نصر، والذي يجسد دور والد هاني سلامة، فضلا عن ظهور شقيقة ماندو والتي تسمى "سمكة"، وتجسدها ميرنا نور الدين، وزوجها والذي يجسده الكوميديان شادي الفونس.





وانتقلت المشاهد لبودابست بين الفنان إيهاب فهمي ومنى عبدالغني وإظهار مدى العنصرية في هذه الدول ضد المسلمين، ثم تطورت الأحداث وكشف عن تورط ماندو مع إحدى عصابات المافيا الروسية، والذين بينهم وبين ماندو مصالح حول الحصول على مبالغ مالية منه.





وحينها يقرر ماندو الهرب من السجن وبفضل مساعدة أحد المساجين هناك ينجح في الهروب، وأثناء هروبه يختبئ من البوليس الروسي بأحد المطاعم الروسية ويقابل "تاليا" الشخصية التي تقدمها الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، وحينما دخل المطعم يجد صورة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر معلقة على جدران مطبخ المطعم، وأخبره "عم صفوان" بأن ما يفعله معه لأجل الرئيس عبدالناصر قائلا: "أبونا وأبو الكل".





وانتهت الأحداث بوصول المافيا الروسية إلى ماندو وقتل "عم صفوان" الذي ساعده على الاختباء.





يذكر أن مسلسل "فوق السحاب" من بطولة هاني سلامة وإبراهيم نصر ونهال عنبر وعفاف شعيب واللبنانية ستيفانى صليبا ومنى عبدالغنى وإيهاب فهمي ومحمد محمود عبدالعزيز وهبة عبدالغني وميرنا نور الدين وشادي ألفوس وتوني ماهر ووائل عبدالعزيز وأمير شاهين وآخرين، وتأليف حسان دهشان، للمنتج الكبير تامر مرسي، تصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.