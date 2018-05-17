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هذا المشهد كاد يتسبب في وفاة ياسر جلال بمسلسل "رحيم" (فيديو)

الخميس 17/مايو/2018 - 07:59 ص
هذا المشهد كاد يتسبب في وفاة ياسر جلال بمسلسل رحيم (فيديو)
ياسر جلال
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الفجر الفني
 
كشف الفنان ياسر جلال تفاصيل مشهد خطير نفذه خلال 4 أيام في مسلسله "رحيم".

وأوضح جلال خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "CBC" أنه صمم على القيام بأحد المشاهد الخطيرة رجم رفض المخرج والمنتج وطاقم العمل.

وأوضح جلال أنه سقط بالفعل وتعرض لإصابة وكان سيتعرض للموت وأنه نفذ المشهد بنفسه ورفض أن يؤدي دوبلير المشهد نيابة عنه.


المزيد عن: ياسر جلال مسلسل رحيم دراما رمضان 2018 الفنان ياسر جلال
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